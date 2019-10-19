فى مذكرة للمحافظ.. تجار شمال سيناء يطالبون بفتح ميناء العريش البحرى

طالبت الغرفة التجارية بشمال سيناء، برئاسة عبد العزيز مطر، فى مذكرة عاجلة للواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ الإقليم بضرورة إعادة فتح وتشغيل ميناء العريش البحرى بما لا يتعارض مع المنظومة الأمنية بشمال سيناء.



وأكد "مطر" أن الغرفة قامت باستقبال العديد من طلبات بضرورة إعادة تشغيل الميناء لعدد من شركات الشحن والنقل والتخليص الجمركى والوكالات الملاحية والمصدرين ومحاجر الرمل الزجاجى من الذين يتضررون من استمرار غلق الميناء.



ولفت إلى أن الميناء مغلق منذ 3 سنوات الأمر الذى انعكس بالسلب على هذه الشركات والعاملين بها والمتعاملين معهم من أصحاب سيارات النقل والسائقين وموردى البضائع والعمالة المباشرة وغير المباشرة.

