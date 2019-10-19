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سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى عمان.

ظهرت سميرة سعيد بإطلالة جذابة من اختيار الأستايلست سيدريك حداد، مرتدية فستان من علامة لابورجوازي، تألقت بفستان أزرق طويل حمل بعض التطريزات البسيطة وبحزام رفيع حول منطقة الخصر.

ووضعت لها خبيرة التجميل sanziibeauty مكياجا متميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف حمو محسن.

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