بايرن ميونخ يسعى لمصالحة جماهيره على حساب أوجسبورج بالدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره أوجسبورج، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الألماني.





ويسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام هوفنهايم بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما يطمح أوجسبورج في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.





ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد أوجسبورج في المركز الـ 14 بخمس نقاط.



