هاشتاج #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا يشعل تويتر.. ومغردون: اللى يشترى الأهلى يكسب

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمى تويتر.





وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كالتالى :





#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا

#محمود_كهربا_اهلاوي

لن نتنازل عن صفقة كهرباء

كهرباء ابننا اهلاوي زينا😍

كل الدعم ليك

وأن شاء الله تكون اضافه كبيره للفريق 👏👏👏👏#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا

على الهااااادى يزباااااادى

#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا

اللى يشترى الاهلى يكسب خليك فاكر ده كويس

#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا

التيشرت لايق عليك يبني والله ❤️#كهربا_مننا_اهلاوي_زينا

الاحمر يليق بك ...واللى يحب الاهلى احناا نشتريه بفلوس الدنياا كلهاا #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا





كان اسم محمود كهربا، ارتبط بالانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى نجاح المارد الأحمر في الحصول على توقيعة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.



