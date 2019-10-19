رغم شائعات الالتهاب السحائي.. انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية.. صور

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدراسة انتظمت اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، رغم شائعات تفشي مرض الالتهاب السحائي بين الطلاب على غير الحقيقة.



وكانت قد سادت حالة من الذعر بين الطلاب بالإسكندرية بعد شائعات انتشرت حول تفشي مرض الإلتهاب السحائي بين الطلاب بالمدرس وهو ما نفته كل من مديرية التربية والتعليم والصحة بشكل قاطع.



وأشاد وكيل مديرية التربية والتعليم بأولياء الأمور الذين حرصوا على حضور أبنائهم للمدارس بكثافة، مؤكدا على التزام المعلمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي الجاري.



وأشار الديب إلى استمرار قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيا وإداريا، والتي تضم عددا كبيرا من إدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة والموجهين والمراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات، تعليم فني).