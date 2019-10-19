مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

احتفلت أمس عبير منير، بزفاف ابنتها مريم قورة ابنة الدكتور محمد قورة، على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين.



وتألقت الفنانة عبير منير فى حفل زفاف ابنتها بنفس فستان الفنانة هنا الزاهد بحفل زفافها.



وأطلت الفنانة عبير منير بإطلالة تشبه ابنتها العروس مريم قورة، بفستان ملائكي رائع ذات اللون الأبيض والطويل المنقوش لأسفل الذيل، وبأكمام طويلة للذيل، مما أبرز جمالها الأخاذ.



وأكملت عبير إطلالتها فى حفل الزفاف، بترك شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها مما أبرز جمالها ووضعت تاجا على رأسها.