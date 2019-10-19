هندسة الزقازيق تساهم في تنفيذ مشروعات قومية بـ السادات و أكتوبر والمنصورة

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إشراف كلية الهندسة علي تنفيذ مشروعات قومية بمدينة السادات، وحدائق أكتوبر، والمنصورة الجديدة بتكلفة تزيد عن أربعة مليارات جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا للدور المجتمعي لكلية الهندسة في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية للجامعة وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة.





وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أن كلية الهندسة تشرف علي إنشاء 618 فيلا بمدينة المنصورة الجديدة بتكلفة قدرها ثلاثة ونصف مليار جنيه بالتنسيق مع جهاز المدينة حيث يتواجد 17 مهندسا كإشراف دائم بالموقع، إضافة إلي أعضاء هيئة التدريس، وسيتم دفع مهندسين جدد مع زيادة الأعمال.





وأشار الدكتور عثمان شعلان، إلي أن الكلية تشرف أيضا علي إنشاء 87 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة السادات وتبلغ قيمة الأعمال 450 مليون جنيه وسيتم تسليم 20 عمارة خلال ديسمبر المقبل.





من جانبه أوضح الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة، أن الكلية بصدد الإشراف علي أربعة مشروعات مرافق أخري ( مياه – صرف صحي – أمطار – طرق ) بقيمة قدرها 250 مليون جنيه بمدينة حدائق أكتوبر ، كما يتم الإشراف علي أعمال مشروعات مرافق مياه وصرف صحي بمدينة أكتوبر بحوالي 100 مليون جنيه.





وأكد الدكتور هشام فوزي أن الإشراف علي الأعمال القومية لها مردود قوي في تنمية الموارد الذاتية للكلية بما يعود النفع في تحديث معامل الكلية و دعم البنية التحية.



