وزير الأوقاف يعتمد استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الموافقة على صرف مبلغ 600 ألف جنيه لاستخراج 10 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ،وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع .





وقالت الأوقاف في بيان إن هذا القرار يأتي في ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع بموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة .



