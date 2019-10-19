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تعليم

وزير التعليم العالي: أخصائى العلاج الطبيعي من الوظائف المهة داخل مصر وخارجها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:07 م
مؤتمر حياة صحية..
مؤتمر "حياة صحية.. بيئة آمنة"
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قســم التعليم
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا على هامش فعاليات المؤتمر العلمى البحثى الدولى الذى تنظمه كلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان "حياة صحية.. بيئة آمنة".

وتحدث وزير التعليم العالي، عن أهمية دور خريجى كليات العلاج الطبيعي فى مصر، مشيرا إلى أن الإستراتيجية القومية لاحتياجات سوق العمل تؤكد على أن وظيفة أخصائى العلاج الطبيعي من الوظائف الهامة المطلوبة داخل مصر وخارجها.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن وظيفة أخصائي علاج طبيعي من الوظائف التي ستظل قائمة خلال الفترة الزمنية القادمة، والتى لن تختفى بخلاف عدد من الوظائف الأخرى.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية عقد الاتفاقيات وشراكات التوأمة بين الجامعات الخاصة والجامعات الدولية؛ بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير العملية التعليمية والبحثية بتلك الجامعات.

وكان قد افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم السبت فعاليات المؤتمر العلمى البحثى الدولى الذى تنظمه كلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٠ أكتوبر الجارى، تحت عنوان "حياة صحية.. بيئة آمنة"، بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود. يحيى المشد رئيس الجامعة، و الدكتور هالة قاسم عميد كلية العلاج الطبيعى، وبمشاركة ١٣ دولة عربية وأجنبية، وأكثر من ٢٥ خبيرا أجنبيا بهدف نقل الخبرات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من طلاب الكلية؛ وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وخلال فعاليات المؤتمر أكد وزير التعليم العالي على أهمية عقد المؤتمرات العلمية والبحثية الدولية التى تمكنا من الاستفادة من الخبرات الدولية مما يساهم فى إثراء الحياة العلمية والبحثية فى مصر.

وأشاد عبد الغفار باختيار عنوان المؤتمر "حياة صحية.. بيئة آمنة"، مشيرا إلى أن جزء كبير من موضوعات المؤتمر تركز على الحياة الصحية للمجتمع المصرى.
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