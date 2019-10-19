أيهما أحلى .. شاهد إطلالات دينا الشربينى فى زفاف نجل هانى شاكر وحفل شقيقة ملك قورة

حرص النجم عمرو دياب، برفقة الفنانة دينا الشربينى، على حضور حفل نجل الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، كما حرصا بعدها على حضور فرح شقيقة الفنانة ملك قورة مريم.



وظهر عمرو دياب فى الحفلين بنفس الملابس على عكس دينا الشربينى التى ظهرت فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة بفستان قصير كحلى، بينما ظهرت فى حفل زفاف نجل هانى شاكر بفستان "ليمونى" وشعر كيرلى.



وشهد حفل زفاف مريم قورة شقيقة الفنانة ملك قورة حضور فنى وإعلامى كبير ومنهم الفنان عمرو عبد الجليل وعفاف شعيب ونهال عنبر وأشرف زكي وزوجته روجينا وسامح الصريطى وسمير الاإسكندرانى وأسامة منير وطاهر أبو زيد.



كما حضرت أيضا الفنانة ليلى علوى والتى توجهت بعد ذلك لحفل زفاف نجل هانى شاكر.