لإيداعها مستشفى العباسية.. تأجيل نظر استئناف المتهمة بتعذيب شقيقة الطفلة جنة

قررت محكمة جنح مستانف شربين اليوم "السبت"، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 عاما، الصادر ضدها من محكمة شربين الجزئية بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تعذيب حفيدتها الطفلة أماني محمد سمير 6 سنوات، وذلك لعدم حضورها بسبب إيداعها مستشفى العباسية بالقاهرة بناء على إخطار رسمي تم تقديمه من قبل مركز شرطة شربين.



فيما أكد أشرف عبد الوهاب محامى أسرة الطفلة، أن المتهمة تم نقلها الأسبوع الماضى إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية لتحرير تقرير عن حالتها العقلية والنفسية عن مدة 6 شهور قبل شهر سبتمبر الماضي، وذلك في القضية الثانية المتهمة فيها بتعذيب وقتل حفيدتها جنة وتنظرها الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة.



وكانت محكمة شربين الجزئية قد قضت السبت الماضى برئاسة المستشار هيثم أبو يوسف وعضوية المستشار سامح الغرباوى بمعاقبة "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 عاما، والمتهمة في القضية رقم 15098 لسنة 2019 جنح شربين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في أولى جلسات المحاكمة، وحضرت المتهمة للمحكمة تحت حراسة أمنية مشددة متخفية وراء نقاب، فيما لم تحضر الطفلة أمانى للمحكمة، وحضر فقط أشرف عبد الوهاب محامى الطفلة.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بوصول طفلة مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، وكدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة، وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضائها التناسلية" وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي لصالحها، العام الماضي.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئى للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعند استلام شقيقتها الأخرى أمانى تبين وجود إصابات بها وتحرر محضر بذلك وبتحويلها إلى مستشفى شربين تبين وجود آثار حريق على البظر ووجود آثار لحرق قديم في الشفرة اليسرى للجهاز التناسلى وأن غشاء البكارة سليم تماما.