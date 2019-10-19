كتف بـ كرانيش.. إيمان العاصي تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة

شاركت إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة وناعمة.





وأطلت إيمان العاصي بـ فستان منقوش بكتف كت والكتف الآخر بكرانيش، وانتعلت حذاء بكعب، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط دائري ملائم لإطلالتها مع خاتم رقيق.





ووضعت إيمان العاصي ميكب بألوانه الترابية المناسبة لبشرتها مع أحمر شفاة باللون البينك وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، واعتمدت على جمع خصلات من شعرها وانسدال الجزء الآخر بطريقة جذابة.





ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلًا "قمر".



