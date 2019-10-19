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أخبار العالم

مشرعو مجلس العموم يؤيدون التعديلات على اتفاق بريكست وإرجاء الخروج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:03 م
مشرعو مجلس العموم
مشرعو مجلس العموم يؤيدون التعديلات على اتفاق بريكست
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أ ش أ
صوت مشرعو مجلس العموم البريطاني لصالح التعديلات التي أدخلها السير أوليفر ليتوين وهو وزير سابق في حكومة حزب المحافظين، على اقتراح الحكومة بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - الناطقة باللغة الإنجليزية - أن 322 مشرعًا أيدوا التعديلات، في مقابل 306 صوتوا ضده.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن هذه الخطوة تعني أن جونسون سيضطر إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بإرجاء "بريكست" - الذي كان مقررًا في 31 أكتوبر الجاري - حتى يتم تمرير جميع التشريعات الضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق في البرلمان، ومنع الخروج دون اتفاق.
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