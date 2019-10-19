Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماي تدعم اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:03 م
ماي تدعم اتفاق جونسون
ماي تدعم اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"
Advertisements
أ ش أ
دعت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي اليوم /السبت/، نواب البرلمان البريطاني إلى التصويت لصالح اتفاق رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل، والمعروف بـ"بريكست".

وقالت ماي - خلال كلمتها أمام مجلس العموم البريطاني، وفقا لما أوردته صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية - إن "تصويت اليوم مهم للغاية وإن عيون الدولة وكذلك عيون العالم أكمله علينا اليوم".

وتابعت قائلة إن "كل عضو في مجلس العموم لديه مسؤولية في صنع القرار ويجب على الجميع وضع المصلحة الوطنية أمامهم أولا .. يجب علينا اتخاذ القرار الرئيسي اليوم"، متسائلة "هل نريد تنفيذ (بريكست)؟ هل نريد أن نصل لنتائج استفتاء عام 2016 ؟".

وافتتح البرلمان البريطاني صباح اليوم، جلسة استثنائية مخصصة بشكل كامل لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر وينبغي أن يصوت النواب على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن وبروكسل أمس الأول الخميس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد -في وقت سابق- أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست".

Advertisements

ترشيحاتنا

رسميًا.. الإصابة تنهي رحلة عمرو جمال مع المنتخب العسكرى

النواب يزف بشرى للمواطنين بشأن إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين

اخبار الحوادث.. الإعدام لـ قاتل خطيبته بعد معاشرتها.. علاقات جنسية تكشف تفاصيل جريمة الزوجة الخائنة بالفيوم

مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

بسبب لقاء جينيراسيون.. الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل هذه المباراة

عذر أقبح من ذنب.. فصل رأس زوجته عن جسدها بعد 14 أسبوع زواج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة