بـ شيشة وتاج .. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا من جديد | شاهد

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وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



قلبى - كلنا معاك - الاسطورة



يذكر أن احدث أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" رمضان 2019، والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث ظهر بـ شيشة وتاج على رأس.وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا " sooon.