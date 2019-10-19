فايلر يعنف لاعبى الأهلي خلال المران .. تفاصيل

خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للكرات العرضية، على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.



وأثار اللاعبون دهشة فايلر بسبب ضياع الكرات وعدم تسجيل الا عدد قليل من الأهداف الأمر الذي أجبر السويسري على إيقاف الفقرة وتعنيف اللاعبين بسبب الرعونة.

