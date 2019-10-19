لأول مرة منذ 287 يوما.. مصطفى فتحى على مقاعد بدلاء الزمالك

ضم الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لقائمة الأبيض فى مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام اليوم، على ستاد السلام، فى الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.



ودخل فتحى قائمة القلعة البيضاء لأول مرة منذ 287 يوما تحديداّ منذ يوم 5 يناير الماضي عندما تواجد في انتصار الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في الدوري الممتاز.



وأجرى مصطفى فتحى عملية جراحية فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى.



كما شارك مصطفى فتحي، جناح الزمالك، في فوز الفريق الأبيض وديا على المنيا اليوم بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التى أقيمت إستعدادًا لعودة الدورى من جديد بعد التوقف الدولى.