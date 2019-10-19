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رياضة

حسام البدري في مباراة الزمالك والمقاولون .. اعرف السبب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:11 م
حسام البدرى
حسام البدرى
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة فريقى الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز على ملعب السلام.

ويتطلع المدير الفنى للمنتخب للوقوف على العناصر المميزة بصفوف الفريقين في ظل متابعته لكافة فرق الدورى من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها لصفوف الفراعنة خلال التجمع المقبل.

وشهدت المباراة حضور طاقم الجهاز الفنى المعاون للبدرى، والذى يضم طارق مصطفى ،وأحمد أيوب "مدرب عام "، وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وكان البدرى قد وضع استراتيجية لمتابعة جميع فرق الدورى واختيار العناصر المناسبة لضمها لصفوف المنتخب تمهيدا لمعسكر نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون
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