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أخبار العالم

انتشار كثيف للجيش اللبناني على مداخل وسط بيروت

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:04 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن الجيش اللبناني نشر وحداته بكثافة على المداخل المؤدية إلى وسط العاصمة بيروت، وسط احتجاجات متواصلة منذ الخميس الماضي ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية وفرض ضرائب جديدة.

وكتب الرئيس اللبناني ميشيل عون على حسابه بموقع "تويتر" إنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة الراهنة.

وتطورت مطالب المحتجين في لبنان من إلغاء الضرائب الجديدة على تطبيقات الاتصال الإلكترونية إلى إسقاط النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية.

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت منذ الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك وماسنجر وغيرها.
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