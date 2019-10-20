دباغة الجلود: مصر تنتج 200 مليون حذاء سنويا

أكد يحيي زلط، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، ان مصر تنتج 200 مليون حذاء سنويا بعد أن اهتمت الدولة بفرض قيود على الاستيراد العشوائي.



أضاف في تصريحات له، أن القطاع يعاني من المشكلات التي تواجه صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر وتعرقل حركة الانتاج بالمصانع، من بينها عدم توافر المستلزمات والقيود الجمركية عليها والاسعار الاسترشادية وزيادة اجراءات الفحص في الموانيء.



وناشد "زلط" بضرورة الاهتمام بجودة الجلود التي يتم طرحها للمصانع المحلية بنفس جودة الجلود المخصصة للتصدير ، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذه الصناعة بعد النقل للروبيكي وانشاء مركز تكنولوجي لتطوير الجلود بالمدابغ.

