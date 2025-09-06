قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
أخبار العالم

حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا

هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعيين حمزة الأسد أول مدير للبنك في نيجيريا بعد انضمامها إلى قائمة عضوية البنك هذا العام لتصبح بلداً لعملياته.


و يحمل حمزة الجنسيتين المصرية والأردنية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط. وقاد في وقت سابق فريق البنك للبنية التحتية البلدية والبيئية في الأردن، كما عمل في هذا القطاع في مصر من عام 2013 إلى العام 2017. قبل ذلك، قاد الأنشطة الاستثمارية لمجموعة إقليمية متعددة التخصصات في الأردن، حيث عمل في عدد من مجالس الإدارة، بالإضافة إلى عمله في العديد من البنوك والصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية في القاهرة ولندن.

وانطلاقاً من مقره الكائن في لاغوس، سيقود  حمزة مرحلة تأسيس البنك وإطلاق أعماله في البلاد، وذلك تحت الإدارة المباشرة لهايكه هارمغارت، مدير عام البنك لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
 

تأتي هذه الخطوة عقب موافقة مجلس المحافظين على تعديل اتفاقية إنشاء البنك، وذلك خلال اجتماع البنك السنوي للعام 2023 الذي عقد في سمرقند، مما سمح بتوسيع النطاق الجغرافي لمنطقة عملياته لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.


 

 و بمناسبة تعيينه، قال حمزة: "يشرفني أن أتولى هذا الدور وأن أحظى بفرصة إطلاق عملياتنا في نيجيريا التي تتمتع بمواهب استثنائية وإمكانات كبيرة وثقافة نابضة بالحياة. وأتطلع إلى العمل مع شركائنا لفتح آفاق جديدة والمساهمة في التنمية المستدامة في نيجيريا".


 

 شغل حمزة سابقاً منصب المدير المساعد لاستراتيجية المناخ وتنفيذها في منطقة جنوب وشرق المتوسط التابعة لعمليات البنك، حيث ترأس جهود السياسات الخضراء والمناخية هناك، وقاد أنشطة التعاون مع النظراء من القطاعين العام والخاص في مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة.


 

يحمل حمزة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والتمويل من الجامعة الألمانية في القاهرة، وهو محلل مالي معتمد.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنمية القطاع الخاص في 39 اقتصاداً ناشئاً، بما يساعدها على الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة وشمولاً ورقمية. ومنذ انشائه في العام 1991، استثمر البنك ما يزيد على 215 مليار يورو، مع توجيه 79 في المائة من هذا المبلغ إلى القطاع الخاص.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نيجيريا البنك حمزة الأسد الصحراء الكبرى

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

محافظ الغربية

محافظ الغربية: اعتماد 16 مدرسة جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

محكمة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة أحدهم

محكمة

تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على نجلته بطوخ لـ أكتوبر المقبل

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

