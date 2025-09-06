حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعيين حمزة الأسد أول مدير للبنك في نيجيريا بعد انضمامها إلى قائمة عضوية البنك هذا العام لتصبح بلداً لعملياته.



و يحمل حمزة الجنسيتين المصرية والأردنية، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط. وقاد في وقت سابق فريق البنك للبنية التحتية البلدية والبيئية في الأردن، كما عمل في هذا القطاع في مصر من عام 2013 إلى العام 2017. قبل ذلك، قاد الأنشطة الاستثمارية لمجموعة إقليمية متعددة التخصصات في الأردن، حيث عمل في عدد من مجالس الإدارة، بالإضافة إلى عمله في العديد من البنوك والصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية في القاهرة ولندن.

وانطلاقاً من مقره الكائن في لاغوس، سيقود حمزة مرحلة تأسيس البنك وإطلاق أعماله في البلاد، وذلك تحت الإدارة المباشرة لهايكه هارمغارت، مدير عام البنك لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



تأتي هذه الخطوة عقب موافقة مجلس المحافظين على تعديل اتفاقية إنشاء البنك، وذلك خلال اجتماع البنك السنوي للعام 2023 الذي عقد في سمرقند، مما سمح بتوسيع النطاق الجغرافي لمنطقة عملياته لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.





و بمناسبة تعيينه، قال حمزة: "يشرفني أن أتولى هذا الدور وأن أحظى بفرصة إطلاق عملياتنا في نيجيريا التي تتمتع بمواهب استثنائية وإمكانات كبيرة وثقافة نابضة بالحياة. وأتطلع إلى العمل مع شركائنا لفتح آفاق جديدة والمساهمة في التنمية المستدامة في نيجيريا".





شغل حمزة سابقاً منصب المدير المساعد لاستراتيجية المناخ وتنفيذها في منطقة جنوب وشرق المتوسط التابعة لعمليات البنك، حيث ترأس جهود السياسات الخضراء والمناخية هناك، وقاد أنشطة التعاون مع النظراء من القطاعين العام والخاص في مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة.





يحمل حمزة شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والتمويل من الجامعة الألمانية في القاهرة، وهو محلل مالي معتمد.



البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنمية القطاع الخاص في 39 اقتصاداً ناشئاً، بما يساعدها على الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة وشمولاً ورقمية. ومنذ انشائه في العام 1991، استثمر البنك ما يزيد على 215 مليار يورو، مع توجيه 79 في المائة من هذا المبلغ إلى القطاع الخاص.