قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من هي شابانا محمود أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا؟

شابانا محمود
شابانا محمود
محمود عبد القادر

شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولات كبيرة بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر على خلفية جدل ضريبي، ما دفع رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إجراء تعديل وزاري واسع.

من أبرز التغييرات تعيين شابانا محمود وزيرة للداخلية، لتسطر اسمها كأول امرأة مسلمة تتقلد هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة المتحدة.

تعيين تاريخي في وقت حساس

جاء تعيين شابانا محمود خلفا لإيفيت كوبر التي استقالت من المنصب، في وقت تشهد فيه بريطانيا تصاعدًا في الجدل حول قضايا الهجرة، عبور القوارب الصغيرة، واستخدام الفنادق كمراكز لجوء. 

وفي أول تصريح لها عقب التعيين، أعربت عن "فخرها الكبير" بتوليها مسؤولية وزارة الداخلية، مؤكدة أن "سلامة المواطنين البريطانيين ستكون أولويتها القصوى"، مع التزامها بتحقيق توازن بين الأمن الداخلي واحترام القيم الإنسانية.

المسيرة السياسية

ولدت شابانا محمود في برمنغهام عام 1980 لأسرة باكستانية، وأمضت جزءا من طفولتها في السعودية قبل أن تعود إلى المملكة المتحدة.

 درست القانون في كلية لينكولن بجامعة أكسفورد، ثم عملت محامية متخصصة في قضايا التعويض المهني.

دخلت المعترك السياسي عام 2010 حين انتخبت نائبة عن دائرة برمنغهام ليديوود، لتصبح من أوائل النساء المسلمات في البرلمان البريطاني. 

شغلت عدة مناصب في حكومة الظل، بينها وزيرة مالية وزارة الخزانة، ووزيرة السجون.

ابتعدت عن القيادة السياسية خلال فترة جيريمي كوربين، لكنها عادت بقوة في عهد كير ستارمر، حيث تولت وزارة العدل في حكومة الظل عام 2023، ثم أصبحت وزيرة للعدل في الحكومة الرسمية بعد فوز حزب العمال في انتخابات 2024.

إصلاحات وتشريعات صارمة

في منصبها كوزيرة للعدل، عرفت شابانا محمود بكفاءتها في معالجة أزمة اكتظاظ السجون، حيث أطلقت برامج للإفراج المبكر عن بعض السجناء وقدمت مشروع قانون لإصلاح نظام العقوبات. 

كما تبنت مواقف حازمة تجاه قضايا الهجرة، ودافعت عن سياسات ترحيل أكثر صرامة، مؤكدة: "إذا أسأتم استغلال ضيافتنا وخالفتم قوانيننا، فسنطردكم".

وأبدت كذلك انفتاحها على مراجعة العلاقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في إطار إصلاح السياسات الأمنية والحدودية لتتناسب مع التحديات الراهنة.

مكانة متنامية داخل حزب العمال

ينظر إلى شابانا محمود على أنها من أبرز وجوه الإصلاح داخل حزب العمال، وقد أشاد بها مؤسس "حزب العمال الأزرق"، اللورد جلاسمان، واصفًا إياها بأنها "رائعة" ومشيرًا إلى أنها أصبحت بوضوح "زعيمة جناحنا في الحزب".

الساحة السياسية البريطانية تعيين شابانا محمود شابانا محمود وزيرة للداخلية أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا من هي شابانا محمود بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

حيل بسيطة تمنع تطاير الزيت أثناء القلي .. لتحافظي على نظافة مطبخك

حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي
حيل لمنع تطاير الزيت خلال القلي

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد