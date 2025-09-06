تامر حسين يكشف موعد طرح أغنية غالية علينا يا بلدنا لشيرين عبد الوهاب | خاص

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد طرح أحدث أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعنوان “غالية علينا يا بلدنا”.

وقال تامر حسين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأغنية وطنية، ومن المقرر طرحها خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير، وأنها ستكون بمثابة عودة قوية لشيرين عبد الوهاب.

وعن الأنباء التي ترددت عن سفرها إلى الخارج للعلاج وعودتها غدا الأحد إلى القاهرة؛ قال تامر حسين، إنه لا يعلم أي شيء عن هذه الأمور.

أغنية “غالية علينا يا بلادنا”، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

حالة شيرين عبد الوهاب

حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

شيرين عبد الوهاب

سبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".