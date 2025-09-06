قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
فن وثقافة

تامر حسين يكشف موعد طرح أغنية غالية علينا يا بلدنا لشيرين عبد الوهاب | خاص

تامر حسين
تامر حسين
تقى الجيزاوي

كشف الشاعر تامر حسين عن موعد طرح أحدث أغاني الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعنوان “غالية علينا يا بلدنا”.

وقال تامر حسين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأغنية وطنية، ومن المقرر طرحها خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير، وأنها ستكون بمثابة عودة قوية لشيرين عبد الوهاب. 

وعن الأنباء التي ترددت عن سفرها إلى الخارج للعلاج وعودتها غدا الأحد إلى القاهرة؛ قال تامر حسين، إنه لا يعلم أي شيء عن هذه الأمور.

أغنية “غالية علينا يا بلادنا”، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

حالة شيرين عبد الوهاب

حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية خلال الأيام الماضية. 

وكتب تامر حسين، عبر حسابه على “إكس”: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزي الفل الحمد لله، وبتسلم عليكم.

شيرين عبد الوهاب

سبق أن أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن انتهاء أزمتها مع محاميها المستشار ياسر قنطوش؛ بعد خلافهما الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان إعلامي لها: “مساء الخير، أنا عاوزة أوضح لجمهوري الحبيب إن اللي حصل بيني وبين المستشار ياسر قطنوش، هو مجرد سوء تفاهم عابر بيحصل بين الإخوات، الأستاذ ياسر أخ وصديق، من أكتر الناس اللي خايفة على مصلحتي، وحريص على استعادة حقوقي بأمانة وضمير".

تامر حسين شيرين عبد الوهاب اعمال شيرين عبد الوهاب

