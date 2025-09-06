قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاتحاد البريدي العالمي: انخفاض الخدمة مع الولايات المتحدة إلى 80%

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن الاتحاد البريدي العالمي، اليوم، السبت، انخفاض  خدمة البريد مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 80 في المئة عقب فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية، ما أدى إلى تعليق الخدمة بشكل كلي أو جزئي في 88 دولة.

وتعتبر أبرز الدول التي أوقفت أو فرضت قيودا على الشحنات هي،  أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، واليابان، وليتوانيا، ومالطا، ومولدوفا، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند.

وتأتي هذه التوقفات ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في يوليو بإلغاء اتفاقية التجارة "دي مينيميس"، وهو استثناء كان يسمح لسنوات بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية.

وبلغت قيمة شحنات دي مينيميس التي وصلت الولايات المتحدة في 2024 أكثر من 1.36 مليار دولار، وفق إدارة الجمارك وحماية الحدود.


وقال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان إن الاتحاد يعمل على "تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة".

وكانت وكالة الأمم المتحدة للبريد، التي تعزز التعاون بين خدمات البريد في 192 دولة عضوا، كشفت أن هذه التغييرات "ستتطلب تغييرات تشغيلية كبيرة لمشغلي البريد حول العالم".

