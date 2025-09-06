وداع يمزق القلوب.. شقيق أحمد الجيلاني يكتب رثاءا مؤثرا: فراق الأحبة أشد من الموت

تصاعدت أجواء الحزن بين أبناء الساحة الجيلانية بمحافظة الأقصر بأكملها، بعد أن نشر شقيق الراحل أحمد محمد أحمد الجيلاني رسالة وداع مؤثرة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، عبّر فيها عن صدمته العميقة وألمه البالغ لفقد أخيه الأصغر الذي رحل مساء الخميس بعد هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال جيلاني الجيلاني في رسالته التي لاقت تفاعلًا واسعًا من أبناء الطرق الصوفية والأهالي بمختلف مراكز المحافظة إن فراق الأحبة أشد من الموت، وأكد أن رحيل أخيه جاء بعد معاناة نفسية كبيرة عقب فقدان والده وشيخه ومربيه الشيخ محمد أحمد الجيلاني ليلحق به في جوار ربه الكريم .

وأضاف شقيق الفقيد أن أحمد كان صاحب قلب طيب وروح جميلة وأخلاق فاضلة وأنه رآه في لحظات الغُسل وكأنه عريس يزف إلى الجنة، مشيرًا إلى أنه تمنى أن يكون مكانه لما رآه من جمال حاله وطمأنينة وجهه عند رحيله.

وختم رسالته بالدعاء لأخيه بأن يجعله الله في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الصفوة والولاية وأن يتقبله في الفردوس الأعلى، كما طالب محبيه وأبناء الساحة الجيلانية بالصبر والثبات على النهج الذي تركه الراحل ووالده من بعده.

وأثارت هذه الكلمات حالة من التعاطف الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه المئات من أبناء الأقصر وصعيد مصر، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة فادحة للساحة الجيلانية وللمحافظة بأكملها.