قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وداع يمزق القلوب.. شقيق أحمد الجيلاني يكتب رثاءا مؤثرا: فراق الأحبة أشد من الموت

عاىلة الجيلانى
عاىلة الجيلانى
شمس يونس

تصاعدت أجواء الحزن بين أبناء الساحة الجيلانية بمحافظة الأقصر بأكملها، بعد أن نشر شقيق الراحل أحمد محمد أحمد الجيلاني رسالة وداع مؤثرة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، عبّر فيها عن صدمته العميقة وألمه البالغ لفقد أخيه الأصغر الذي رحل مساء الخميس بعد هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وقال جيلاني الجيلاني في رسالته التي لاقت تفاعلًا واسعًا من أبناء الطرق الصوفية والأهالي بمختلف مراكز المحافظة إن فراق الأحبة أشد من الموت، وأكد أن رحيل أخيه جاء بعد معاناة نفسية كبيرة عقب فقدان والده وشيخه ومربيه الشيخ محمد أحمد الجيلاني ليلحق به في جوار ربه الكريم .

وأضاف شقيق الفقيد أن أحمد كان صاحب قلب طيب وروح جميلة وأخلاق فاضلة وأنه رآه في لحظات الغُسل وكأنه عريس يزف إلى الجنة، مشيرًا إلى أنه تمنى أن يكون مكانه لما رآه من جمال حاله وطمأنينة وجهه عند رحيله.

وختم رسالته بالدعاء لأخيه بأن يجعله الله في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الصفوة والولاية وأن يتقبله في الفردوس الأعلى، كما طالب محبيه وأبناء الساحة الجيلانية بالصبر والثبات على النهج الذي تركه الراحل ووالده من بعده.

وأثارت هذه الكلمات حالة من التعاطف الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه المئات من أبناء الأقصر وصعيد مصر، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة فادحة للساحة الجيلانية وللمحافظة بأكملها.

الاقصر اخبار الاقصر الساحة الجيلانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

طارق فهمي

طارق فهمي: تواطؤ إسرائيلي أمريكي في أحداث غزة

قطاع غزة

القضية الفلسطينية.. محلل سياسي يكشف الموقف المصري السعودي

عزة مصطفى

عزة مصطفى: الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية ودبلوماسية علي مصر

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد