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فن

شاهد .. سولاف فواخرجي في نزهة برفقة نجليها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:04 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران
نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا تجمعها بنجليها.

وظهرت سلاف فواخرجى بصحبة ابنائها حمزة وعلى أثناء الاستمتاع معهما خلال نزهة، نالت اعجاب متابعيها.

في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

العمل من بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وتأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.
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شاهد .. سولاف فواخرجي في نزهة برفقة نجليها
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