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رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتلقى الخسارة الأولى أمام مايوركا ويفقد الصدارة لصالح برشلونة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:05 م
ريال مدريد وريال
ريال مدريد وريال مايوركا
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إسماعيل محمود
حقق فريق ريال مايوركا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

أحرز الإيفواري لاجو جونيور مهاجم ريال مايوركا الهدف في الدقيقة السابعة ، وسط غياب للرقابة الدفاعية من مدافعي ريال مدريد، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مايوركا بهدف نظيف.

يذكر أن حكم المباراة ألغى هدفًا أخر لمايوركا عن طريق لاجو جونيور في الدقيقة 15 ، بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني ، ضغط لاعبو ريال مدريد بشدة ، لكن دون خطورة تذكر على مرمى ريال مايوركا ، بالإضافة لتعرض لاعبه أودريازولا للطرد في الدقيقة 74 ، بعد حصوله على الإنذار الثاني ، لتنتهي المباراة بفوز مايوركا ، وبتعرض ريال مدريد للخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد ريال مايوركا للنقطة العاشرة في المركز الرابع عشر ، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 18 في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر صاحب الـ 19 نقطة.
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