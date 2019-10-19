سيدات يد الأهلي يكتسح هليوليدو 34-11

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على نظيره فريق هليوليدو بنتيجة 34-11 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إطار منافسات بطولة الجمهورية.



وأقيمت المباراة اليوم السبت، في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، وشهدت المباراة تفوق سيدات يد الأهلي طوال مجريات المباراة خلال الأشواط.



من جانبه، أبدى ياسر صلاح المدير الفني للفريق سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه اللاعبات خلال المباراة وتنفيذ التعليمات بشكل استحق معه الفريق تحقيق الفوز في نهاية المباراة.

