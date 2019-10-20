أسرع محاكمة .. من هو محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية.. صور

شاب صغير لم يتجاوز عمره الـ 17 عاما، تربى على الأخلاق والسمعة الحسنة بين أبناء جيله، حيث كان الابن الأكبر لوالده وسند شقيقته الصغرى، محمود البنا ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية ضحية الشهامة، والذى لقي مصرعه على يد 3 شباب بسبب دفاعه عن فتاة نهرها أحد الشباب في عرض الشارع.



" نتمنى أن يصبح مهندسا " محمود طالب الصف الثاني الثانوى المعروف أنه " في حاله" بين أبناء جيله، ولكن البلطجة واستهتار بعض شباب جيله أودت بحياته قبل أن تبدأ، بعد أن دافع عن إحدى فتيات جيله التي تعرضت للإهانة على يد شاب يدعى محمد أشرف راجح.



راجح المتهم الرئيسي في قتل محمود البنا ابن مدينة تلا والمعروف عنه بالبلطجة والاستهتار، وعدم الاكتراث لم يرحم المجني عليه وخوفه من تهديده له بمطواة، إلا أنه لاحق جسده النحيل بتسديد طعنات له أودت بحياته وتركه غارقا في دمائه في الشارع.



محمود الابن الأكبر لوالده الذي كان يسعى دائما أن يكون مثالا للأخلاق الحميدة والتربية الجيدة ضاع في غمضة عين، حيث زف الخبر لوالده أن نجله بالمستشفي ليجده والده جثة هامدة غارقا في دمائه، ليوجه الأب للمتهمين بقتل نجله تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



بدأت واقعة ضحية الغدر بتلا عندما تعرض أحد الشباب ويدعى محمد راجح 18 سنة لإحدى الفتيات في شوارع تلا محاولا ضربها والتقاط الهاتف منها وسط وابل من الشتائم؛ ليتدخل محمود ابن الصف الثاني الثانوى ضحية الغدر مدافعا عن الفتاة طالبا من الشاب الآخر بالابتعاد عنها لأنه ليس من الرجولة التعدى على فتاة ونشبت بينهم مشادة وانصرفا بعدها، كتب ضحية الغدر محمود البنا على حسابه بالفيس بوك بوست يوضح فيه أنه ليس من الرجولة الاعتداء على فتاة ، لتثير غضب القاتل الذي قرر الانتقام من محمود طالب الثانوية العامة.



وبعد أيام اصطحب القاتل اثنين من أصدقائه ليطارد محمود ضحية الغدر في أحد شوارع المدينة حاملا مطواه، عقابا له على تدخله، فحاول ضحية الغدر محمود البنا الهرب منه، إلا أنه طارده هو وأصدقاؤه مسددين له عدة طعنات بالفخذ الأيسر، فسالت دماؤه على الأرض وفروا هاربين، حيث لفظ محمود البنا ضحية الغدر أنفاسه الأخيرة بسبب النزيف الشديد حتى وصل إلى المستشفى جثة هامدة وسط حزن الجميع.



رصدت كاميرات المراقبة واقعة تعدى الشباب على ضحية الغدر محمود البنا، فيما ألقت قوات الأمن القبض على أحدهم فور حدوث الواقعة، بينما فر اثنان آخرين هاربين محاولين الاختباء خوفا من المحاكمة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليهم عقب ساعات من جريمة القتل، وهم مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب و بحوزتهم أداة الجريمة المستخدمة " مطواة" .



حالة من الحزن انتابت أهالي مركز ومدينة تلا حزنا علي ضحية الغدر محمود البنا الابن الأكبر لوالده والمعروف عنه حسن الخلق والطيبة والشهامة والتربية الحسنة حيث احتشد الآلاف من الأهالى لتشييع جثمان ضحية الغدر عقب صلاة العصر من مسجد اللمعي بالمدينة وسط هتافات " لا إله إلا الله "، مطالبين بسرعة معاقبة الجناة واحالتهم للقضاء العادل والقصاص منهم.



فيما قررت نيابة تلا حبس المتهمين الثلاث 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب اعترافهم بالقتل بسبب مشادة كلامية بينهم.

