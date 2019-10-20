تستنزف هاتفك وتدمره.. كيفية حذف تطبيقات Bloatware من هاتفك الـ أندرويد

يؤدي إزالة التطبيقات التي لا تريدها على جهازك أو التي لا تستخدمها معظم الوقت إلى تحسين أداء هاتفك الذكي وتحرير مساحة التخزين بشكل جيد للغاية، وتسمى التطبيقات التي لا تحتاج إليها ولكن لا يمكنك إلغاء تثبيتها من هاتفك باسم bloatware.



وفيما يتعلق بذلك، يقدم موقع "أندرويد بيت" التقني النصائح التي يمكنك من خلالها حذف أو إزالة أو تعطيل أو على الأقل إخفاء التطبيقات المثبتة مسبقًا و تطبيقات الـ bloatware، ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك، يجب عليك معرفة ماهية تطبيقات الـbloatware.



ما هي bloatware؟

غالبًا ما يكون Bloatware برنامجًا تجاريًا تم تثبيته مسبقًا من قبل الشركة المصنعة، سواء كان مفيدًا أم لا، وتميل هذه البرامج إلى إهدار الذاكرة والموارد، لذا قد ترغب أحيانًا في التخلص من هذه التطبيقات التي تشغل مساحة في قائمة التطبيقات والشاشة الرئيسية ووحدة التخزين الداخلية الخاصة بهاتفك الذكي.



كيفية تعطيل برامج الـ bloatware

- توجه إلى إعدادات ثم التطبيقات.

- على معظم الهواتف، ستجد ثلاث علامات تبويب مقسمة إلى جميع التطبيقات والتطبيقات الممعطلة والتطبيقات المفعلة.



من خلال النقر على أي من تلك التطبيقات، ستلاحظ أنه يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات و ينطبق هذا على التطبيقات التي قد تكون قمت بتنزيلها بنفسك ولكن سيكون هناك أيضًا تطبيقات bloatware غير الضرورية التي يمكنك إزالتها، بينما لا يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات أو تعطيلها (على سبيل المثال: تطبيق الإعدادات) لأن هذه التطبيقات ضرورية لتشغيل نظام أندرويد Android بشكل صحيح.



- ببساطة افتح درج التطبيقات.

- اضغط لفترة طويلة على أي تطبيق لإظهار فقاعة تسمح لك بتعطيل التطبيق، أو إلغاء التثبيت إن أمكن.

- لن يتم تشغيل التطبيق المعطل في الخلفية ولن يتلقى أي تحديثات، مما يلغي استنزاف الموارد غير الضروري.









