Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تستنزف هاتفك وتدمره.. كيفية حذف تطبيقات Bloatware من هاتفك الـ أندرويد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
تطبيقات الأجهزة الذكية
تطبيقات الأجهزة الذكية
Advertisements
آية جمعة
يؤدي إزالة التطبيقات التي لا تريدها على جهازك أو التي لا تستخدمها معظم الوقت إلى تحسين أداء هاتفك الذكي وتحرير مساحة التخزين بشكل جيد للغاية، وتسمى التطبيقات التي لا تحتاج إليها ولكن لا يمكنك إلغاء تثبيتها من هاتفك باسم bloatware.

وفيما يتعلق بذلك، يقدم موقع "أندرويد بيت" التقني النصائح التي يمكنك من خلالها حذف أو إزالة أو تعطيل أو على الأقل إخفاء التطبيقات المثبتة مسبقًا و تطبيقات الـ bloatware، ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك، يجب عليك معرفة ماهية تطبيقات الـbloatware.

ما هي bloatware؟
غالبًا ما يكون Bloatware برنامجًا تجاريًا تم تثبيته مسبقًا من قبل الشركة المصنعة، سواء كان مفيدًا أم لا، وتميل هذه البرامج إلى إهدار الذاكرة والموارد، لذا قد ترغب أحيانًا في التخلص من هذه التطبيقات التي تشغل مساحة في قائمة التطبيقات والشاشة الرئيسية ووحدة التخزين الداخلية الخاصة بهاتفك الذكي.

كيفية تعطيل برامج الـ bloatware
- توجه إلى إعدادات ثم التطبيقات.
- على معظم الهواتف، ستجد ثلاث علامات تبويب مقسمة إلى جميع التطبيقات والتطبيقات الممعطلة والتطبيقات المفعلة.

من خلال النقر على أي من تلك التطبيقات، ستلاحظ أنه يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات و ينطبق هذا على التطبيقات التي قد تكون قمت بتنزيلها بنفسك ولكن سيكون هناك أيضًا تطبيقات bloatware غير الضرورية التي يمكنك إزالتها، بينما لا يمكن إلغاء تثبيت بعض التطبيقات أو تعطيلها (على سبيل المثال: تطبيق الإعدادات) لأن هذه التطبيقات ضرورية لتشغيل نظام أندرويد Android بشكل صحيح.

- ببساطة افتح درج التطبيقات.
- اضغط لفترة طويلة على أي تطبيق لإظهار فقاعة تسمح لك بتعطيل التطبيق، أو إلغاء التثبيت إن أمكن.
- لن يتم تشغيل التطبيق المعطل في الخلفية ولن يتلقى أي تحديثات، مما يلغي استنزاف الموارد غير الضروري.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 3 خطوات.. خدعة ذكية لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

تعرف على أفضل تطبيقات جوجل للحفاظ على مساحة تخزين هاتفك

طريقة التخلص من الإعلانات المزعجة على هواتف آندرويد

تغير هاتفك كليا.. أفضل 7 تطبيقات لانشر لعام 2019

ميزات جديدة تضيفها جوجل لتطبيق Gmail

التركيز والخصوصية.. مميزات مبهرة في نظام Android 10

ترشيحاتنا

ما تخديش بنط على حسابي.. مشادة كلامية ببن نجيب ساويرس ونيكول سابا.. تفاصيل

حفل زفاف.. حليمة بولند تثير الجدل بـ فستانها الممزق.. فيديو

رقصة لي لي.. مي سليم تشعل السوشيال ميديا فى عيد ميلاد ابنتها

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

قبل أن تطال قلبك.. حيل مجربة لمحاربة الدهون الثلاثية في الدم

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زهري شيفون .. سميرة سعيد تتألق فى عمان

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور