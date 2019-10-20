أبسط طريقة لإنشاء ملصقات Memoji صورة طبق الأصل منك على هاتفك الأندرويد

تعد ملصقات الـ Memoji واحدة من أكثر الميزات شعبية في هواتف آيفون iPhone، ولسوء الحظ، لا تتوفر هذه الشخصيات المتحركة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد Android.



ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية لاستخدام الـ Memoji على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android (وخاصة على WhatsApp)، وإليك كيفية استخدامها وفقا لموقع "أندرويد بيت" التقني.



كيفية استخدام Memoji على إصدار واتساب WhatsApp على هواتف أندرويد Android:



على الرغم من أنه قد يبدو مستحيلًا، إلا أنه من الممكن بالفعل استخدام وإرسال Memoji الخاصة بهواتف آيفون على واتساب WhatsApp من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android. الإجراء ليس بسيطًا بالضرورة ولكن يجب أن يسعد مستخدمي Android الذين يحبون هذه الشخصيات.



قبل البدء، اعلم أنك ستحتاج إلى صديق أو أحد معارفك الذين يملكون جهاز آيفون iPhone مع نظام التشغيل iOS 13، ثم اطلب منه إنشاء Memoji بمظهرك (أو Memoji حسب رغبتك). ثم من جهاز iPhone الخاص به، اتبع الخطوات التالية:



- افتح واتساب WhatsApp على آيفون iPhone وقم بإنشاء دردشة معك

- اضغط على حقل إدخال النص

- انقر على أيقونة الرموز التعبيرية على لوحة المفاتيح وانقر على النقاط الثلاث - '...'

- ثم حدد Memoji الذي تريده وأرسله



استرجع هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد Android واتبع الخطوات التالية:



انقر فوق كل ملصق وحفظ الملصق الخاص بك عن طريق تحديد "إضافة إلى المفضلة"، حينها سيتم حفظ الـ Memojis في ملصقات واتساب WhatsApp الخاصة بك



ولإرسال Memoji إلى أحد أصدقائك، ما عليك سوى الوصول إلى ملصقات واتساب WhatsApp، لكن لسوء الحظ، لا يمكن حفظها على لوحة مفاتيح Android لإرسالها عبر الرسائل القصيرة.



تسمح لك الـ Memojis بإنشاء نسخة كرتونية مصغرة من وجهك أو وجه شخص آخر من تصميمك عن طريق تخصيص لون البشرة والشر والعينين والفم والنظارا وشعر الوجه وشكله الوجه إلخ...