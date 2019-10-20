ميرهان حسين: ياريت الشباب والرجالة يتعلموا الشهامة من محمود البنا

تضامنت الفنانة ميرهان حسين مع محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية الذي راح ضحية دفاعه عن ابنة قريته من قاتله محمد راجح.



ونشرت ميرهان حسين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة ل محمود البنا، وعلقت عليها قائلة "الله يرحمك ياريت كل الشباب الصغيرين و الرجالة الكبار يتعلموا منك الشهامة و يشوفوا كل بنت و ست على إنها اختهم او بنتهم أو أمهم .. رحلت بروحك البريئة و تركت درسا في الأخلاق".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات: " البنا حكاية رجولة ... محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه ... ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان و" بحترمك جداا ف انك تدعمي حاجه زي دي وبجد شكرا ليكي ويريت كل الفنانين يعملو زيك عشان حقه يرجع وربنا يرحمه يرب ويجعل قبره روضه من رياض الجنه".