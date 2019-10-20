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منوعات

مراسلة محمولة على الأكتاف فى تظاهرات لبنان .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
مراسلة قناة الجديد
مراسلة قناة الجديد اللبنانية
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كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، يرصد موقف محرج تعرضت له مراسلة قناة الجديد اللبنانية، خلال تغطيتها فعاليات الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة لبنان.

وظهرت مراسلة قناة الجديد اللبنانية، في الفيديو وهي محمولة على أكتاف المتظاهرين أثناء تقديم تقرير إخباري متلفز عن الأحداث الجارية في لبنان، واضطرت للتصرف كأن شيئًا لم يحدث وأكملت تغطيتها للحدث.

من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهون عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.

واندلعت المظاهرت في شوارع لبنان، أمس الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، والغلاء والمطالبة باسقاط الحكومة اللبنانية.

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