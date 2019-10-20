تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على هدف فرجاني ساسي في المقاولون .. شاهد

دافع الفنان نبيل الحلفاوي عن هدف الزمالك الذي أحرزه فرجاني ساسي من الركنية غير الصحيحة المحتسبة للزمالك .



وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏الهدف لم يسجل من الضربة الركنية غير المستحقة.. بل من ضربة الرأس وهي لعبة جديدة أجاد فيها المهاجم وأخفق المدافعون" .



وتابع مذكرا بهزيمة الزمالك من الأهلي قائلا "بالضبط مثل هدف أجاي في الزمالك.. رمضان لم يدفع شيكابالا ثم سجل لنقول أنه جاء من فاول. بل مررها لأجاي وهنا بدأت لعبة جديدة أجاد فيها المهاجم وأخفق المدافعون ".



ولقيت تغريدتة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ‏‎لو في فار وضع الهدف كان هيكون ايه يا قبطان " و" ‏‎الزمالك استفاد من لعبه غير صحيحه" و" ‏‎مع احترامي ليك.. كرة رمضان مع شيكا مش فاول من الاول عشان نتكلم على اجاي، مقارنة بين كورتين مختلفتين" و "و" ‏حلو القصف ده " و"‏‎قليل اللي فاهمك يا قبطان".