تركيا تخرق الهدنة ونصر الله يهدد اللبنانيين.. أبرز ما جاء بصحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على فعاليات إكسبو 2020 دبي.



*الإمارات تحتفل اليوم بعام قبل انطلاق إكسبو 2020



وبحسب "البيان"، يتصاعد التشويق مع استعدادات الإمارات اليوم للاحتفال بإطلاق العد التنازلي لعام واحد على فعاليات إكسبو 2020 دبي، إذ ستشهد مختلف الإمارات السبع احتفاليات وعروضًا تدعو الجميع للمشاركة في هذه اللحظة الفارقة.



وتشهد أنحاء الدولة فعاليات، بينها عروض حية في دبي تحييها نجمة الغناء العالمية مارايا كاري، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي اختير سفيرًا لإكسبو 2020. وستتيح الفعاليات للزوار فرصة توقع ما يمكن حدوثه في عالم الغد حين يفتح الحدث الأروع في العالم أبوابه في 20 أكتوبر المقبل. وسيجمع إكسبو 2020 العالم، بمشاركة أكثر من 200 جهة عالمية وفي حضور ملايين الأشخاص، في أجواء من الاحتفال والتعاون والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا. وعلى مدار 6 شهور كاملة ستكون دولة الإمارات محط أنظار العالم بينما نقدم دورة استثنائية من إكسبو الدولي مفعمة بالترفيه والمرح والاتحاد تمثل لحظة مهمة لنكون كلنا معًا.



وقالت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي «بينما نحتفل بتبقي سنة واحدة على ترحيب دولة الإمارات بالعالم في إكسبو 2020، فإن هذه الاحتفالات الاستثنائية ستمهد الطريق للمرحلة الأخيرة من مسيرة تاريخية وإنجاز كبير ليس لدبي وحدها ولكن لدولة الإمارات بأكملها.



وأضافت: حتى اللحظة، كان 2019 عام إنجاز وتسليم منشآت في موقع إكسبو 2020 الذي طرأ عليه تحول كلي بعد استكمال العمل في منشآت رئيسية مثل مناطق الموضوعات وتركيب قبة ساحة الوصل. والشهور الـ12 المتبقية ستشهد وضع اللمسات النهائية على الموقع لضمان أن يكون إكسبو استثنائيًا.



*محمد بن راشد: الوطن هو الشعب وما سواهم تراب



وبحسب "الإمارات اليوم"، شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أن الوطن هو الشعب، ومن أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب، ومن يقل إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحِّ من أجلهم.



وقال على وسم «#علمتني_الحياة» على «تويتر»: «#علمتني_الحياة أن الوطن ليس الحجارة والأسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي.. هو أخي وأختي وابني وابنتي.. الوطن هم البشر، هم أهلي.. هم شعبي.. من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول إنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم.. لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب».



*نصر الله يهدد الشعب اللبناني



وبحسب "البيان"، استمرت التظاهرات في لبنان لليوم الثالث على التوالي مع تصاعد زخمها وتمددها لمناطق جديدة، احتجاجًا على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، ولم يهدئ منها إعلان الحكومة أن ميزانية 2020 بلا أي ضرائب جديدة. وأكدت قيادة الجيش تضامنها مع المطالب المحقة للمتظاهرين.



وقال الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله، إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرًا للأزمة الاقتصادية الحادة. وردًا على خطابه هتف المتظاهرون، قائلين: «كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن»، في إشارة إلى رغبتهم في إبعاد السلطة الحاكمة عن المشهد السياسي، بما في ذلك ميليشيا حزب الله وزعيمها حسن نصر الله. وهدد نصر الله بنزول أنصاره إلى الشارع.



ورفض المتظاهرون تهديد نصر الله، وقال بعضهم: «نحن نريد الدولة، ونرفض دويلة يديرها شخص مختبئ»، في إشارة إلى سلطة حزب الله الواسعة على القرار اللبناني.



*تركيا تخرق الهدنة مجددًا وتتوعد الأكراد ودمشق



وبحسب "الخليج"، واصلت تركيا خرقها لاتفاق بنس- أردوغان بالهدنة في شمال شرقي سوريا؛ حيث نفذت هجومًا على أكثر من 40 نقطة عسكرية في تل أبيض ورأس العين والمناطق المتاخمة لهما، واشتبك الجيش السوري مع فصائل موالية لأنقرة في ريف الحسكة، وسيطر على المعبر الحدودي مع تركيا في عين العرب.



وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في مدينة رأس العين: «إن هناك محاولات لفتح ممر آمن لإخراج الضحايا والمدنيين والجرحى، لكن طائرات الكشف والمدفعية التركية لا تسمح لنا»، مبينًا أن منظمات إنسانية تريد دخول المدينة، لكن القصف والطيران المدفعي لا يسمحان لها. وطالب المصدر، مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المجزرة التي تحصل في مدينة رأس العين. وأضاف: «رغم تعهدنا بوقف إطلاق النار، بتنا في حالة الدفاع عن النفس».



*الجيش الليبي يتمسك بحل الميليشيات



وبحسب "الخليج"، استبق الجيش الوطني الليبي عقد مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع تنظيمه الشهر المقبل، بتأكيد تمسك القيادة العامة للجيش الليبي بكل جهد دولي لتحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ، الجمعة، إن ليبيا في ظل سيطرة الميليشيات على طرابلس تفتقد إلى حكومة تمثل جميع الليبيين، وتنطلق من شرعية دستورية.



وكشف أن «الميليشيات وصل بها الأمر إلى تنصيب شخصيات معاقبة دوليًا، من قبل مجلس الأمن لتقلد مناصب عسكرية وأمنية». وأضاف أن أي عملية سياسية لم تتوفر لها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها واحترام نتائجها سيكون من العبث الحديث عنها.



وقال: «طوال السنوات الماضية شاهدنا الجماعات الإرهابية دائمًا ما تُفشل جهود السلام؛ الأمر الذي جعل من المتحتم إزالة هذه العوائق لتسير العملية السياسية إلى الأمام».



