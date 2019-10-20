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مرأة

7 كوارث.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو على الإفطار

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:46 ص
اضرار العيش الفينو
اضرار العيش الفينو
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رشا عوني
في الساعات الأولى من اليوم، اعتاد الكثير على تناول العيش الفينو في وجبة الإفطار، وإعداد سندوتش سريع مع كوب الشاي، لكن العديد من خبراء التغذية حذروا من تناول العيش الفينو بكثرة وخاصة في الصباح لما يسببه من مشاكل صحية عديدة قد يغفل عنها البعض، أما البديل المناسب والصحي له هو العيش الأسمر.

وإذا كنت معتادًا على تناول العيش الفينو كل صباح، عليك معرفة أضراره أولًا قبل تكرار هذه العادة، إليك أضرار العيش الفينو المخبوز من الدقيق الأبيض بحسب موقع Health24 :

- العيش الفينو يسبب عسر الهضم وألم بالمعدة طوال اليوم

- العيش الفينو يسبب مشكلة بالنسبة لأصحاب القولون، فهو يسبب انتفاخ البطن وملئها بالغازات

- العيش الفينو يسبب مرض السكر وأمراض القلب

- الدقيق الأبيض المصنوع منه الفينو تضاف له مواد مصنعة كي تمنحه هذا اللون الناصع البياض، وبالطبع هي مواد ضارة بالصحة

- العيش فينو ليس له أي قيمة غذائية لأن الدقيق المصنوع منه يتم تجريده من القشرة التي تحتوي على كل الفوائد

- العيش الفينو مصدر كبير للنشويات مما يسبب زيادة الوزن بشكل سريع

- العيش الفينو يسبب تراكم الدهون في منطقة البطن
7 كوارث.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفينو على الإفطار
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