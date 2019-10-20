Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محاور مؤتمر مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية بجامعة بني سويف

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن مجلس الجامعة وافق على عقد المؤتمر الرابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المؤتمر تحت عنوان مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية في جامعة بني سويف في الفترة 3-4 مارس 2020، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وبمشاركة العديد من الوزارات والقطاعات البحثية والعديد من المراكز البحثية والجامعات الأجنبية في مصر والخارج.

وأفاد في بيان، اليوم، الأحد، بحاجة العالم الملحة للتعاون الدولي لرفع مستوى البيئة الإنسانية وإنقاذها من التدهور وتطوير قواعد القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية لتتمشى مع التطورات الحديثة التي تجتاح العالم، كما أشار إلى ضرورة إقرار أساليب جديدة لحل المنازعات البيئية.

كما أكد أن هناك دليلًا جديدًا وأكثر قوة على أن معظم السخونة الملاحظة على مدار آخر 50 عامًا يمكن نسبتها إلى الأنشطة البشرية"، وقد أدت هذه التغيرات إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه صحة الإنسان، مثل نضوب طبقة الأوزون، فقدان التنوع الحيوي، الضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي.

وأفاد ا.د بدر نبيه نائب رئيس جامعة بنى سويف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التغير المناخي قد تسبب في حدوث تغيرات خطيرة وربما تكون دائمة في حالة كوكبنا الجيولوجية والبيولوجية والنظم البيئية. إن اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تدعي الآن أن "هناك دليلًا جديدًا وأكثر قوة، على أن معظم السخونة الملاحظة على مدار آخر 50 عامًا يمكن نسبتها إلى الأنشطة البشرية".

وقد أدت هذه التغيرات إلى حدوث الكثير من المخاطر البيئية تجاه صحة الإنسان، مثل نضوب طبقة الأوزون، وفقدان التنوع الحيوي، والضغوط على الأنظمة المنتجة للغذاء وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي.

وصرح الدكتور خالد عباس عبده استاذ السموم البيئة بجامعة بنى سويف وأمين عام المؤتمر وسكرتير الجمعية المصرية للسموم البيئية إلى أن حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة، مؤكدًا أن المؤتمرات الدولية قد أسهمت من خلال المبادئ والتوصيات الصادرة عنها، في حماية البيئة الإنسانية بمختلف قطاعاتها، وقد ساعدت هذه المؤتمرات في وضع العديد من القواعد القانونية التي شكلت اللبنة الأولى في صرح القانون الدولي البيئي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

يجب عليك تعطيلها فورا .. أكثر 3 ميزات مزعجة على هاتفك الـ أندرويد

ما ينفع أبي بعد موته.. الإفتاء توضح.. فيديو

بالكعب العالي.. ابنة فيفي عبده بإطلالة سوداء على إنستجرام

أخبار الرياضة ليلا .. أزمة جديدة بسبب القمة .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء .. مصير مباراة الأهلي والجونة

بأقل التكاليف .. وجبة اقتصادية تعوضك عن شراء اللحمة

بعد هجوم عنيف من الديمقراطيين .. ترامب يتراجع عن هذا القرار ويرد: عداء جنوني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل القفص.. جلسة مغلقة وتكثيف أمني خلال محاكمة قاتل شهيد الشهامة في المنوفية.. صور

تحدي عبور مصر .. رالي دراجات نارية يبعث رسالة سلام لتنشيط السياحة

إغلاق محيط محكمة شبين الكوم في أولى جلسات محاكمة راجح.. صور