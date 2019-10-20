الزيات تصدر النبوءة للكاتب إبراهيم حفظي

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، لصاحبتها الدكتورة شاهندة الزيات، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، والتي تنطلق يناير المقبل رواية "النبوءة"، للكاتب والباحث المؤرخ الدكتور إبراهيم حفظي، والرواية تصحيح لغوي وتنسيق الباشا عبد الباسط، وديزاين محمود طارق.



الرواية قصة حقيقية عن ملك من الفراعنة وقدماء المصريين، وقد تحققت بالفعل في ثلاثة أزمنة مختلفة، تذهب بك في رحلة في وجدانك

لتعلم كيف كان المصري القديم عظيمًا، فالحضارة المصرية هي أقدم حضارة، وأقدم فن، وأقدم مجتمع حضاري.



الرواية تدعو القارئ إلى الفخر بأنه حفيد هذا الإنسان العظيم، ولأن الكاتب سكندري الأصل فقد حفرت داخل روحه مكانا لجذورها مع تقلب الأزمنة بدءا من الإسكندر المقدوني إلى المملكة الرومانية إلى الدولة البيزنطية وصولا بالعصر القبطي الأول حتى دخول عمرو بن العاص.



