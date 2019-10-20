لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

أكدت إدارة الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لن يذهب إلي محافظة البحر الأحمر ويخوض مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري المصري .





وقال مصدر بالنادي أنهم لن يلعبوا مباراة الجونة قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررا لها أمس حسب جدول ترتيب الدوري والذي تم إرساله من قبل إتحاد الكرة المصري.





واضاف: "لن نقبل بأن يزايد أحد علي علاقتنا بالأجهزة الأمنية ودورها الكبير في حماية مصر ومواجهة الحملة الشرسة التي يتعرض لها الوطن».





وأوضح ان إدارة الأهلي داعم كبير لكل مؤسسات الدولة المصري وتتعاون إلي أقصي درجة معهم والنادي مسئولياته ودوره تجاه قضايا بلاده وهو ما ذكره صراحة في بيانه الأخير الذي بدأ بتقديره للرؤية الأمنية .





وتابع أنه لم يعترض على تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك كما حاول البعض المزايدة بعدم فهم ما ذكره النادي في بيانه لأن الأمور كانت واضحة.



