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أخبار البلد

الصحة: إعدام 4290 طن أغذية فاسدة بجميع محافظات الجمهورية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:15 م
اغذية فاسدة
اغذية فاسدة
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان إعدام 4290 طنًا و347 كجم أغذية لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك خلال حملات مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـجميع المحافظات، خلال الفترة من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم أيضا ضبط 4436 طنًا و315 كجم أغذية مجهولة المصدر، و956473 لتر عصائر وزيوت متغيرة خواصها للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث تم سحب 454 ألفًا و158 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها.

وقال الدكتور علاء عيد إن الحملات قامت بالمرور على 221 ألفًا و96 منشأة غذائية بجميع المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 26 ألفًا و898 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأضاف أنه تم تحرير 185672 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، استخراج 788 ألفا و755 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما تم إصدار 70 ألفا و952 شهادة تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها.

وفي مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الأغذية، قالت مايسة حمزة إنه تم تنظيم 30 دورة تدريبية لـ 900 متدرب من العاملين بمجال مراقبة الأغذية من أطباء ومراقبين ومفتشين أغذية للارتقاء بالمستوى الرقابي، ورفع كفاءة العاملين بجميع محافظات الجمهورية، كما تم تنظيم 10 دورات تدريبية لـ240 متدربًا بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية لتدريبهم على الأعمال الدفترية والتدريب النظري والميداني على رأس العمل على أحدث المستجدات لأعمال مراقبة الأغذية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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