المحكمة الدستورية: نحترم سيادة القانون وممارسة الحريات في مصر.. فيديو

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الإحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء المحكمة الدستورية العليا يمثل عمر القضاء الدستوري في مصر، وتأثيره على حقوق وحريات الأفراد.



وأشار المستشار سعيد مرعي، خلال حواره المذاع على قناة "االنيل"، إلى أن القضاء الدستوري المصري ينقل النصوص الدستورية من الناحية النظرية لتصبح واقعًا عمليًا يراه المواطنون، وهذا ما تفعله المحكمة الدستورية العليا بدورها.



وأكد المستشار مرعي، أن هذا الحضور الكبير في الإحتفال يرجع إلى ترتيب ومكانة المحكمة الدستورية العليا على مستوى العالم، وهذا نتيجة ما بذلوه رجال وقضاة المحكمة الدستورية من جهد وما سطروه من أحكام تحقق كافة الضمانات للحقوق والحريات.



وتابع المستشار مرعي، أن هناك مجموعة من اللقاءات على هامش هذه الإحتفالية، وأن دائمًا هناك سيادة للقانون وممارسة الحريات في مصر.





