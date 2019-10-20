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منوعات

رداء واتساب الجديد.. كل ما تريد معرفته حول ميزة Splash Screen الجديدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:39 م
واتساب
واتساب
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آية جمعة
أطلقت واتساب إصدار تجريبي جديد يحمل رقم 2.19.297 لتطبيقها الذي يستخدمه أكثر من مليار ونصف شخص حول العالم. 

ورصد موقع WABetaInfo المختص في تتبع ورصد الميزات الجديدة على واتساب ميزة جديدة أضافها التطبيق حديثًا وهي ميزة Splash Screen. 

ما هي الـ Splash Screen ؟ 

سبلاش سكرين تعني باللغة العربية شاشة البداية، وهي الصفحة التي تظهر في البداية عند تحميل التطبيق وفتحه لأول مرة.

ما الشكل الذي ستكون عليه شاشة Splash Screen ؟

عند فتج التطبيق ستظهر واجهة رئيسة تحمل شعار واتساب على خلفية بيضاء، وهي المتوفرة في الوقت الحالي، ولكن أيضًا ستتوفر خلفية سوداء لمستخدامي ميزة الدارك مود، لكن لأن الدارك مود ليس متوفرًا حتى الآن، فلم يتم إصدارها عبر النسخة التجريبية الجديدة من التطبيق.

كيفية الحصول على الميزة الجديدة؟

وأكد WABetaInfo أن ميزة Splash Screen الجديدة تظهر لمستخدمي الإصدار بيتا من نظام اندرويد Android، ويمكنك الحصول على هذا الإصدار من خلال تحميل تطبيق واتساب التجريبي من متجر Google Play، أو تحميله عبر APKMirror.

وذكر WABetaInfo أن هذه الميزة الجديدة تم رصدها لأول مرة في النسخة التجريبية من واتساب الأعمال WhatsApp Business لنظام (آي أو إس) iOS 2.19.110.21 ، وقد تم رصدها الآن في النسخة التجريبية لنظام اندرويد Android هذا.

تم الإبلاغ حديثًا عن واتساب WhatsApp أيضًا أنه يعمل على ميزة التدمير الذاتي للرسائل التي تمكنك من محو الرسائل من تلقاء نفسها، بعد فترة زمنية محددة.
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