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رياضة

اعتراض وحيد.. الزمالك يدرس ضم نجم سموحة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:35 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ملك موسى
قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض اسم حسام حسن مهاجم فريق سموحة على مسؤولي نادي الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وكشف مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض أن حسام حسن تم عرضه على مسؤولي الزمالك لبحث إمكانية التعاقد معه وقطع الطريق على النادي الأهلي الذي يسعي لضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن أمير مرتضي المشرف على فريق الكرة تحفظ على فكرة ضم اللاعب بالرغم من اقتناع البعض داخل النادي بإمكانات اللاعب وتقرر تأجيل حسم هذا الملف.
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