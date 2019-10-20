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فن

رغم المسافات.. محمد رمضان وسعد لمجرد يشاركان في انتفاضة لبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:00 م
محمد رمضان وسعد لمجرد
محمد رمضان وسعد لمجرد
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قسم الفن
نشر الفنان محمد رمضان فيديو لبعض المتظاهرين في لبنان يغنون ويرقصون علي اغنية "انساي" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" و علق "رمضان" علي الفيديو قائلا: "تمنياتي للشعب اللبناني الغالي بكل ما هو خير".

وحقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته 166 مليونا و 881 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.
رغم المسافات.. محمد رمضان وسعد لمجرد يشاركان في انتفاضة لبنان
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