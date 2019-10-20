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مرأة

احمي طفلك .. طرق بسيطة للتخلص من قمل الشعر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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رضوى حسام
يصاب كثير من الأمهات بهاجس الخوف من إصابة أبنائهن "بقمل الرأس" خاصة خلال الدراسة، حيث يمكن انتقال العدوى بشكل سريع جدًا خاصة بين الاطفال في المدارس بسبب التواصل عن قرب. أشار موقع "web md " إلى طرق عديدة للتخلص من هذه الحشرة المزعجة التي تتغذى على دم الإنسان، وتتسبب في الحكة وتهيج الجلد.

فيمكن استخدام بعض الأدوية والمبيدات الحشرية الموصوفة من قِبل الطبيب للقضاء على القمل، وينصح بعدم استخدامها إلا بالكمية التي يوصفها الطبيب، كما ان هناك بعض الطرق المعتمدة على مواد غير متوقعة مثل الجاز و بعض مشتقات البترول، لكن لا ينصح باستخدام هذه المواد نظرًا لضررها البالغ وخطورتها .

ومن الجيد أن هناك طرقا طبيعية وسهلة للقضاء على القمل بسهولة، قد يكون بعضها غريبا على كثير من الناس ولكن نتائجها الفعالة تجعل منها وصفات سحرية، حيث يعتقد البعض أنه بإمكانك خنق وقتل القمل باستخدام مواد دهنية مثل هلام البترول أو المايونيز أو زيت الزيتون.

وإن كنت لا ترغب في استخدام العلاجات الكيميائية، يمكن اتباع طريقة التمشيط الرطب فيمكنك ببساطة بلل الشعر واستخدام مشط ناعم الأسنان لإزالة القمل النشط وبيضها، ستحتاج إلى القيام بذلك كل أسبوع لمدة 3 أسابيع على الأقل.
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