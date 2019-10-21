تعرف على 3 أمراض خطيرة قد تصيب طفلك

على الرغم من التطور العلمي والطبي، إلا أن هناك بعض الأمراض لا مفر من أن يصاب بها الأطفال، فمن الطبيعي أن كل أم تهتم بصحة طفلها بشكل بالغ لذلك سيكون من الضروري التعرف على هذه الامراض لأتخاذ الأساليب الوقائية قبل الإصابة بها، لحسن الحظ نشر موقع "web md" بعض هذه الأمراض لنتعرف عليها .



- عدوى الأذن :-



يعتبر الأطفال معرضين بشكل كبير للإصابة بعدوى الأذن التي قد تتسبب في التهابات شديدة بالأذن، فتتسبب هذه العدوى بتراكم السوائل داخل الأذن الوسطى خلف طبلة الأذن، مما يسمح للجراثيم بالتكاثر، وتشمل الأعراض الحمى والضعف.





- التهابات في الشُعب الهوائية :-



السمة المميزة لهذا المرض هي السعال الذي يحدث في الغالب في الليل، سبب السعال هو التهاب في الشعب الهوائية العليا ، وعادة يكون الالتهاب بسبب فيروس ما أصاب الجهاز التنفسي، فإذا أصبح التنفس ضعيفًا بشكل كبير ، فقد تكون هناك حاجة للعلاج في المستشفى، ومع ذلك يتحسن معظم الأطفال بمفردهم خلال أسبوع تقريبًا.





- التهاب باطن العين :-



يعتبر الاحمرار والحكة ، بالإضافة إلى تساقط الرموش والقشرة، كلها علامات لالتهاب باطن العين، وغالبًا ما ينجم عن نفس فيروسات نزلات البرد الشائعة .

