Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام
تحرص الإعلامية حليمة بولند، على الظهور بإطلالات مميزة وعصرية في كل وقت، لكن لسوء الحظ تعرضت لموقف محرج، حيث تمزق فستانها قبل الذهاب إلى حفل زفاف خاص، مما جعل اسمها يتصدر أغلب محركات البحث.

الجدير بالذكر أنه رغم تعرضها لهذا الموقف المحرج، فإنه لا خلاف على إطلالتها الرائعة التي تتميز بالألوان الجريئة والتصميمات العصرية المواكبة للموضة، كما تحرص حليمة بولند على التنويع في اختياراتها فيما بين الفساتين و الملابس الكاجوال.

تُفضل الإعلامية الكويتية حليمة بولند عدم المبالغة في وضع المكياج الصاخب أو ارتداء الإكسسوارات المبالغ فيها، حيث تهتم بولند بإبراز أنوثتها من خلال اختيارات ساحرة ورقيقة تخطف الأنظار.
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرتها ورشاقتها.. 15 صورة تكشف أناقة راندا البحيرى فى عيد ميلادها الـ 36

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

بعد تهديدها بالاعتزال.. حليمة بولند بإطلالة رومانسية من توقيع ربيعة خرته.. صور

بعد تصدرها التريند... 10 إطلالات تكشف أناقة حليمة بولند

فى عيد ميلادها.. البساطة عنوان إطلالات هازال كايا.. صور

حفل زفاف.. حليمة بولند تثير الجدل بـ فستانها الممزق.. فيديو

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم .. رامي إمام يكشف كواليس فلانتينو.. فيديو

فخ الكروت.. الهلال السعودي في ورطة كبيرة تهدد حلم التتويج بدوري أبطال آسيا

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

الأهلي لم يعلن جديدا.. اتحاد الكرة يتمسك بموقفه والجونة يعلن التزامه بخوض المباراة

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين