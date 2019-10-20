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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية: لم يعد لدينا مقاتلون في رأس العين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:22 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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أ ش أ
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" استكمال عملية انسحاب مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا ، تطبيقا للاتفاق المبرم بينها وأنقرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، كينو جبرائيل ، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد ، إنه في إطار اتفاق الوقف المؤقت للعمليات العسكرية مع الجانب التركي وبواسطة أمريكية ، تم إخلاء مدينة رأس العين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل ، حيث لم يعد لدى قوات سوريا الديمقراطية أي مقاتلين داخل المدينة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت استعدادها للانسحاب من المنطقة الحدودية بطول 120 كلم الممتدة بين رأس العين ومدينة تل أبيض، وبعمق 30 كلم إلى داخل الأراضي السورية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت المبرم بين تركيا والولايات المتحدة.
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