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طريقة عمل أرز معمر شيف أميرة شنب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:20 م
طريقة عمل أرز معمر
طريقة عمل أرز معمر شيف أميرة شنب
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل أرز معمر بخطوات شيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير أرز معمر:
1 كوب أرز منقوع ومصفى.
1 كوب لبن.
1 كوب شوربة نصف كوب كريمة.
1 ملعقة قشطة بلدي.
1 ملعقة سمنة.
1 ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ربع ملعقة قرفة.
ربع ملعقة جوزة الطيب.
ربع ملعقة حبهان.
بودرة مستكة.

طريقة عمل أرز معمر:
* على النار يضاف اللبن مع الكريمة وملح وفلفل والشوربة و التوابل و يقلب جيدا .​
* يوضع الخليط مع الأرز في الطاجن والقشطة و السمنة ثم يدخل الفرن حتى ينضج تماما ويقدم ساخنا.

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