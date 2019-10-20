طريقة عمل أرز معمر شيف أميرة شنب

نقدم لكم طريقة عمل أرز معمر بخطوات شيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير أرز معمر:
1 كوب أرز منقوع ومصفى.
1 كوب لبن.
1 كوب شوربة نصف كوب كريمة.
1 ملعقة قشطة بلدي.
1 ملعقة سمنة.
1 ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ربع ملعقة قرفة.
ربع ملعقة جوزة الطيب.
ربع ملعقة حبهان.
بودرة مستكة.
طريقة عمل أرز معمر:
* على النار يضاف اللبن مع الكريمة وملح وفلفل والشوربة و التوابل و يقلب جيدا .
* يوضع الخليط مع الأرز في الطاجن والقشطة و السمنة ثم يدخل الفرن حتى ينضج تماما ويقدم ساخنا.
مقادير أرز معمر:
1 كوب أرز منقوع ومصفى.
1 كوب لبن.
1 كوب شوربة نصف كوب كريمة.
1 ملعقة قشطة بلدي.
1 ملعقة سمنة.
1 ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ربع ملعقة قرفة.
ربع ملعقة جوزة الطيب.
ربع ملعقة حبهان.
بودرة مستكة.
طريقة عمل أرز معمر:
* على النار يضاف اللبن مع الكريمة وملح وفلفل والشوربة و التوابل و يقلب جيدا .
* يوضع الخليط مع الأرز في الطاجن والقشطة و السمنة ثم يدخل الفرن حتى ينضج تماما ويقدم ساخنا.