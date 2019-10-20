أول تعليق من أمريكا على مظاهرات لبنان

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي. جاء ذلك في أول تعليق رسمي أمريكي منذ اندلاع المظاهرات التي تطالب بتغيير النظام.



وأضاف المسئول الأمريكي في تصريحات لقناة "الحرة" العراقية: "الشعب اللبناني محبط بسبب عجز حكومته عن إعطاء الأولوية للإصلاح".



كان رئيس الوزراء سعد الحريري اتفق منذ قليل مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء غدا الاثنين.



وتسعى الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة اللبنانية لتجنب أي عجز مالي في ميزانية 2020 ولا تتضمن ضرائب أو رسوما، كما تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار.



وتشمل الإجراءات أيضًا خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% وإلغاء امتيازات كثيرة. وتشمل كذلك إنشاء هيئات تنظيمية تتميز بالشفافية خلال وقت قصير.